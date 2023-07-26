В Германии заявили, что США запретили европейским журналистам писать о нацистах на Украине

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Немецкий политик Кристоф Херстель заявил, что Соединённые Штаты запрещают европейским журналистам рассказывать о нацистах на Украине. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Flavio von Witzleben.

Фото: REX/ Shutterstock

Херстель отметил, что ранее подобного запрета не существовало. В 2014 году, отметил журналист, было много прекрасных репортажей о нацистах на Украине, а теперь их нет.

Он отметил, что данный "приказ" был отдан по телефону или в личной встрече, поэтому документально подтвердить это невозможно.

Напомним, ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что США пытаются через СМИ внедрить идею о силовой борьбе с властью в России.