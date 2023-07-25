Глава МИД Украины Кулеба считает, что поставки F-16 решат проблему с "шантажом РФ"

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Украина, как один из крупнейших производителей зерна в мире, сталкивается с важными вопросами, связанными с экспортом своей сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу France24 заявил, что поставки истребителей F-16 могут решить проблему с экспортом украинского зерна.

Фото: topcor.ru

Кулеба заявил, что получение истребителей F-16 позволит Украине избежать "российского шантажа" при экспорте своего зерна на мировые рынки. Он также подчеркнул, что вопрос о поставках истребителей F-16 уже решён.