Прокуратура Испании просит суд выдать международный ордер на арест Пучдемона

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Испанская прокуратура обратилась в Верховный суд с просьбой выдать международный ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пуигдемона, являющегося также депутатом Европарламента (MEP).

Фото: РИА Новости

Об этом сообщила в понедельник газета El Mundo. Ранее в июле Европейский суд подтвердил решение о лишении политика депутатской неприкосновенности. В связи с этим, по мнению испанской прокуратуры, теперь необходимо "заново выдать международный и европейский ордера на арест".

Сам Карлес Пуигдемонт заявил, что будет обжаловать решение Европейского суда. По итогам выборов в ЕП 2019 года бывшему лидеру испанского региона удалось получить мандат, однако власти пиренейского королевства потребовали от законодателей приостановить действие его депутатского иммунитета.

В Испании Пуигдемону предъявлены обвинения в неповиновении и растрате в связи с его участием в организации незаконного референдума о независимости в 2017 году.

В 2021 году ЕП также лишил бывшего главу регионального правительства и еще двух каталонских политиков депутатской неприкосновенности. В результате команда защиты политика обжаловала решение ЕП в Европейском суде. Карлес Пуигдемонт возглавлял каталонское правительство на момент проведения несанкционированного референдума о независимости в 2017 году и впоследствии бежал в Бельгию.

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Суд может выдать ордер на арест Пучдемона