Handelsblatt: Киев закупает для танков армии Украины топливо из российской нефти

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После атак российских ракет на украинские нефтеперерабатывающие заводы Киеву приходится закупать дизельное топливо у венгерских и турецких поставщиков.

Фото: https://dgu.expert/

Они, свою очередь, производят солярку из российской нефти.

"Парадокс военного конфликта: украинские танки работают на нефти, поступающей из России", — отмечают авторы немецкого издания Handelsblatt.

Несмотря на введённое Брюсселем эмбарго на российские нефтепродукты, венгерской компании MOL удалось получить специальное разрешение ЕС, и за последние шесть месяцев она удвоила экспорт дизельного топлива на Украину.

Именно армия, говорится в материале, стала одним из главных потребителей продуктов нефтепереработки на Украине, так как нужды промышленности сократились в стране на 40-50 процентов.