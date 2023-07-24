После атак российских ракет на украинские нефтеперерабатывающие заводы Киеву приходится закупать дизельное топливо у венгерских и турецких поставщиков.
Они, свою очередь, производят солярку из российской нефти.
"Парадокс военного конфликта: украинские танки работают на нефти, поступающей из России", — отмечают авторы немецкого издания Handelsblatt.
Несмотря на введённое Брюсселем эмбарго на российские нефтепродукты, венгерской компании MOL удалось получить специальное разрешение ЕС, и за последние шесть месяцев она удвоила экспорт дизельного топлива на Украину.
Именно армия, говорится в материале, стала одним из главных потребителей продуктов нефтепереработки на Украине, так как нужды промышленности сократились в стране на 40-50 процентов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Одесса — знаковый город для русской культуры. Поэтому киевский режим придумал и осуществил план по разрушению Спасо-Преображенского собора.