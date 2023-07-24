В китайском правительстве принято решение о сокращении импорта военных товаров киевскому режиму. Основные объёмы поставок тепловизоров, дронов, бронекерамики и шлемов из КНР переправлены в Россию, пишут корреспонденты Politico.
С начала текущего года Москва импортировала из Пекина дроны на общую сумму, превышающую 100 миллионов долларов.
"В 30 раз больше, чем Украина, — говорится в статье. — Китайский экспорт керамики для бронежилетов увеличился на 69 процентов в Россию более чем до 225 миллионов долларов".
Товарооборот на Украину при этом сократился на 61 процент, достигнув пяти миллионов долларов, следует из материала.
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