Экс-глава США Дональд Трамп раскритиковал Байдена за признание о нехватке боеприпасов

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Экс-глава США Дональд Трамп осудил действующего американского президента Джо Байдена, заявившего о дефиците артиллерийских снарядов у страны.

Фото: Samuel Corum/Consolidated News Photos

По мнению Трампа, Вашингтон столкнулся с "самым опасным временем" за весь период существования Соединённых Штатов, поскольку риски применения ядерного оружия существенно возросли. Он добавил, что на этом фоне США возглавляет человек, который не понимает последствий своих громких заявлений.

Как напомнил Трамп, в годы его правления на американских военных складах хранились огромные запасы техники. Он назвал ужасным решение Байдена раздать всё оборудование США. Однако ещё больший провал главы Белого дома заключается в том, что он публично рассказывает о нехватке боеприпасов, считает политик.

"Как можно быть таким тупым, чтобы говорить такое?" — подчеркнул Трамп в интервью Fox News.

Ранее экс-руководитель Пентагона Марк Эспер сообщил, что Трамп в случае победы на президентских выборах в 2024 году может вывести США из состава Североатлантического альянса.

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