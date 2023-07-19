США выйдут из Североатлантического альянса, если бывший глава Белого дома Дональд Трамп победит на президентских выборах в стране. Такое мнение выразил экс-руководитель Пентагона Марк Эспер.
По его словам, в случае переизбрания Трампа американские солдаты вернутся из Кореи и Японии, а отношения США и Тайваня ухудшатся.
"Я опасаюсь, что во второй администрации он будет работать над нашим выходом из НАТО", — отметил Эспер в эфире канала TVBS.
При этом он добавил, что именно Трамп объединил американских чиновников против "стратегического соперника" в лице Китая. Как пояснил экс-глава Пентагона, бывший президент США призывал придумать "иной подход" к противостоянию с КНР.
Ранее японский журналист Акира Сайто сообщил, что приход Трампа к власти станет "катастрофическим событием" для украинского президента Владимира Зеленского.
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