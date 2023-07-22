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Полковник Макгрегор: войска ВСУ потеряли много западного оружия в результате удара ВС РФ по складам в Одессе

0:42
Мир

Запад накачивает Украину оружием, а российские войска благополучно его уничтожают. 20 июля Минобороны РФ сообщило об ударах по военным объектам в Одессе, в результате которых ВСУ потеряли значительную часть вооружений. Об этом рассказал американский полковник Дуглас Макгрегор.

Полковник Макгрегор: войска ВСУ потеряли много западного оружия в результате удара ВС РФ по складам в Одессе
Фото: Министерство обороны Украины

"Украинцы потеряли большие склады с оружием <…> в Одессе и в окрестностях города в результате работы российской артиллерии", — сказал он в своём блоге на YouTube.

Также он заявил, что в Москве приняли решение о закрытии портов в Украине, так как в них поступали боеприпасы для украинской армии под прикрытием.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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