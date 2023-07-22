Запад накачивает Украину оружием, а российские войска благополучно его уничтожают. 20 июля Минобороны РФ сообщило об ударах по военным объектам в Одессе, в результате которых ВСУ потеряли значительную часть вооружений. Об этом рассказал американский полковник Дуглас Макгрегор.
"Украинцы потеряли большие склады с оружием <…> в Одессе и в окрестностях города в результате работы российской артиллерии", — сказал он в своём блоге на YouTube.
Также он заявил, что в Москве приняли решение о закрытии портов в Украине, так как в них поступали боеприпасы для украинской армии под прикрытием.
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У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.