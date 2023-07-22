Экс-разведчик ВС США Риттер: в НАТО напуганы из-за близкого краха ВСУ

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В НАТО всерьёз боятся, что из-за ухудшающегося положения ВСУ российская армия может перейти к наступательным действиям и подойти в итоге к польской границе. Об опасениях Альянса рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Фото: Вадим Савицкий

Американский разведчик подчеркнул, что такая перспектива вызывает серьёзное беспокойство НАТО.

"Контингент в Польше не укрепляли, потому что верили, что Украина победит в этой войне. Очевидно, что этого не произойдет, и очень скоро НАТО придется иметь дело с победоносной российской армией огромных размеров прямо у собственных границ. Они напуганы", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol.

Офицер отметил, что на Западе совсем не готовились ко встрече с таким серьёзным противником у своих восточных границ. Теперь Вашингтон в спешном порядке старается хоть как-то усилить свой контингент в Польше.