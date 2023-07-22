Украина начала применять кассетные боеприпасы, которые получила от США. По словам Белого дома, применение данных снарядов "замедляет маневрирование и разрушает оборонительные линии" российской армии.
Военный эксперт, полковник Виктор Баранец отметил, что кассетных боеприпасов у России "вагон и маленькая тележка". Москва не подписала Международную конвенцию о запрете применения данных снарядов, так же как и не подписали соглашение США и Украина.
"У нас этого гремучего "добра" хватит для того, чтобы засыпать Киев по самый подбородок. Я уже не говорю про позиции ВСУ", — отметил эксперт.
В скором времени военное противостояние Украины и России превратится в "кассетную войну", заявил Баранец.
"Нам бросили вызов. Мы должны его принять", — заключил полковник в эфире "Радио Комсомольская правда".
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