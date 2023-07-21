"Царьград" составил список истинных предателей России

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Многие представители шоу-бизнеса сбежали из России после начала спецоперации. Однако мнение Аллы Пугачёвой, Максима Галкина* или Андрея Макаревича* интересно далеко не всем. У Москвы есть настоящие враги. Идейные, последовательные люди, которых Запад преподносит в качестве "правильных русских", сообщает "Царьград".

Фото: кадр из видео

Украинский политолог Юрий Романенко признал, что России следует "переломать хребет", но сделать это можно только при помощи тех, кто будет работать с населением страны.

Например, шахматист Гарри Каспаров* призвал наносить удары по Крыму, чтобы "вразумить русских". Российский писатель Дмитрий Быков*, актриса Татьяна Лазарева* и журналист Юрий Дудь* всячески поддерживают киевский режим и мечтают об "уничтожении" России. Однако одним их самых ярых противников Москвы является телеведущий Александр Невзоров*. Он ненавидит преданную им родину и несёт на Западе абсолютную "пургу" о российской армии, отмечается в материале.

Экс-депутат от Новосибирской области Илья Пономарёв** в эфире украинского телевидения предложил нанести удары по скоплениям легковых автомобилей, чтобы распугать потоки направляющихся в Крым туристов.

"Говорил же Путин про "мы и в сортире их замочим". Коль скоро мы имеем дело с террористами, откровенных врагов надо объявлять террористами и уничтожать по всему миру, как это делал тот же Израиль. Ибо животные инстинкты подавляются только животным страхом", — отметил один из лидеров "Русской весны" в Харькове Сергей Моисеев.

*Внесены Минюстом в единый реестр иноагентов.

** Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов, Росфинмониторингом — в перечень террористов и экстремистов.