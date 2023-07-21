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РИА Новости перечислило шутки Задорнова, которые сбылись

2:05
Мир

Писатель-сатирик, драматург Михаил Задорнов сам себя называл "предсказамусом". Многие шутки юмориста стали реальностью ещё при его жизни — например, дизайн армейской формы от Валентина Юдашкина. Однако ему удалось предсказать события, которые происходят сейчас. Об этом сообщается в материале РИА Новости.

РИА Новости перечислило шутки Задорнова, которые сбылись
Фото: www.facebook.com/ mzadornov

Задорнов говорил, что народ Украины решит, что больше не хочет жить плохо. Однако после этого жители Незалежной станут жить ещё хуже. Также сатирик в 2016 году предрёк начало спецоперации.

"Генпрокуратура Украины завела дело на российский Генштаб и прислала повестку. Надо явиться, причём всем составом, вместе с армией", — пошутил он.

Кроме того, писателю удалось предсказать, кто именно будет участвовать в конфликте. Тогда Задорнов пошутил про драку русских и украинцев в Турции, где в первую очередь под удар попали немцы и британцы. Писатель говорил и про "обнаглевших хохлов" в Европе.

"США умоляют Россию забрать их обратно в СССР", — отмечал он.

Позже Задорнов высмеял антироссийские санкции и подчеркнул: они сыграют против стран коллективного Запада.

"Госдеп США издал третий том со списками тех, кому нельзя приезжать в США. Европа топила дровами. Дрова в Европу поставляла Россия. На Украине их воровали. Америка в очередной раз наложила на Россию санкции. Россия в очередной раз положила на то, что наложили в США", — шутил сатирик.

Более того, Задорнов знал, что американцы захотят переснять все "неполиткорректные сказки". Например, "Белоснежку", поскольку там все гномы белые. А если главная героиня будет афроамериканкой, то это станет "гениальным прочтением", отмечал писатель. Сейчас "Дисней" снимает сказку братьев Гримм, где Белоснежку сыграет латиноамериканка Рэйчел Зеглер.

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Михаил Задорнов. Самые смешные номера
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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