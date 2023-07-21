Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к братии и написал письмо из Лукьяновского СИЗО. Он заявил, что СБУ оказывала на него давление. Священнослужитель объяснил, что решение судей уже "давно заготовлено".
Митрополит Павел рассказал, что его держат под тремя замками, а ключи от них у разных людей, которых контролирует "первый человек" Украины. А в корпусе, где его содержат, находятся только политзаключённые.
"От меня требовали, чтобы мы вышли из Лавры, чтобы сдать вас и ваших родных, в будущем для шантажа и проверок Службой безопасности Украины, чего я не сделал, — приводят выдержку из обращения митрополита argumenti.ru. — Услышал в СИЗО на коридоре, что я под особым присмотром: три замка и, по-видимому, ключи у разных людей, контролирует первый человек страны".
По словам священнослужителя, ему намерены запретить вход не только в Киево-Печерскую лавру, но и в любой храм страны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.