Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к братии из СИЗО

1:04 Your browser does not support the audio element. Мир

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к братии и написал письмо из Лукьяновского СИЗО. Он заявил, что СБУ оказывала на него давление. Священнослужитель объяснил, что решение судей уже "давно заготовлено".

Фото: Vyacheslav Maevskiy/Russian Look

Митрополит Павел рассказал, что его держат под тремя замками, а ключи от них у разных людей, которых контролирует "первый человек" Украины. А в корпусе, где его содержат, находятся только политзаключённые.

"От меня требовали, чтобы мы вышли из Лавры, чтобы сдать вас и ваших родных, в будущем для шантажа и проверок Службой безопасности Украины, чего я не сделал, — приводят выдержку из обращения митрополита argumenti.ru. — Услышал в СИЗО на коридоре, что я под особым присмотром: три замка и, по-видимому, ключи у разных людей, контролирует первый человек страны".

По словам священнослужителя, ему намерены запретить вход не только в Киево-Печерскую лавру, но и в любой храм страны.