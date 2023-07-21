Польские депутаты перешли на мат в прямом эфире при обсуждении импорта зерна из Украины

Обсуждение импорта пшеницы с Украины окончилось матерной перепалкой между польскими депутатами Янушем Ковальским и Дариушем Климчаком в прямом эфире местного телеканала.

Фото: telegram

Представитель правящей коалиции в парламенте Польши Ковальский обвинил оппонента в государственной измене, так как его соратники намереваются либерализовать законодательство для увеличения зерновой торговли с Украиной.

"Хватит (врать. — Прим. ред.)! Я верен Польше! — не выбирая выражений ответил Климчак во время дебатов на канале Polsat. — Какого (чёрта. — Прим. ред.)?"

Ведущая была вынуждена встать между депутатами, чтобы перепалка между народными избранниками не дошла драки.