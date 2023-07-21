Обсуждение импорта пшеницы с Украины окончилось матерной перепалкой между польскими депутатами Янушем Ковальским и Дариушем Климчаком в прямом эфире местного телеканала.
Представитель правящей коалиции в парламенте Польши Ковальский обвинил оппонента в государственной измене, так как его соратники намереваются либерализовать законодательство для увеличения зерновой торговли с Украиной.
"Хватит (врать. — Прим. ред.)! Я верен Польше! — не выбирая выражений ответил Климчак во время дебатов на канале Polsat. — Какого (чёрта. — Прим. ред.)?"
Ведущая была вынуждена встать между депутатами, чтобы перепалка между народными избранниками не дошла драки.
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