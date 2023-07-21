Представители Евросоюза дали чёткий сигнал Анкаре по вопросу вступления в ЕС, заявил российский сенатор Алексей Пушков. По словам политика, Турции "заказан" путь в альянс, пока государством правит Реджеп Эрдоган.
Ранее в ЕС заявили, что не готовы принять Турцию в Евросоюз, и, более того, даже предоставить безвизовый режим.
"Можно с уверенностью прогнозировать, что на время президентства Эрдогана путь для Турции в ЕС заказан. Да и после него, с высокой степенью вероятности, тоже. Тем больше у Анкары должно быть оснований ценить те возможности, которые даёт ей многовекторная внешняя политика", — заявил российский сенатор.
Он подчеркнул, что вступление в Евросоюз выведет Турцию как обособленного игрока с мировой политической арены и Анкара "потеряет лицо".
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