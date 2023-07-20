Станислав Садальский считает, что Турции должна помогать не Россия, а страны НАТО.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" уверен, что политика России по отношению к Турции выглядит "беспомощно и бездарно".
"Когда удары возмездия прилетят к Эрдогану?!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Артисту не понравилось то, что РФ отправила в Турцию два самолёта для тушения пожара. Он считает, что Россия в ответ на свою помощь получает "разную гадость".
"Пусть бы стране НАТО помогало НАТО. Или ЕС, куда так стремятся турки", — выразил своё мнение Садальский.
Актёр убеждён, что наша страна вполне может закупать картофель, томаты и огурцы в Белоруссии, а не в Турции.
Ранее сообщалось, что Турция "не рассердилась" на РФ за прекращение зерновой сделки.
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