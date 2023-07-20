Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Чеснок лучше всего разжижает кровь и помогает сосудам
Врач-диетолог Джутова рассказала о полезных свойствах бананов
В Кремле прокомментировали заявления Елены Исинбаевой
Врач-терапевт рассказала, какие симптомы говорят о нехватке витаминов
США не готовы вывозить зерно с Украины на судах под своим флагом
Nature: Людей, у которых нет симптомов COVID-19, объединяет общая черта
Титулованная королева красоты из Томска едва не стала инвалидом из-за врачебной ошибки
PNAS Nexus: Высокая смертность в США демонстрирует провалы в политике
ТАСС: В Анапе введут уроки шахмат в школах

Садальского возмутила помощь Турции со стороны России

0:55
Мир

Станислав Садальский считает, что Турции должна помогать не Россия, а страны НАТО.

Садальского возмутила помощь Турции со стороны России
Фото: РБК

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" уверен, что политика России по отношению к Турции выглядит "беспомощно и бездарно".

"Когда удары возмездия прилетят к Эрдогану?!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Артисту не понравилось то, что РФ отправила в Турцию два самолёта для тушения пожара. Он считает, что Россия в ответ на свою помощь получает "разную гадость".

"Пусть бы стране НАТО помогало НАТО. Или ЕС, куда так стремятся турки", — выразил своё мнение Садальский.

Актёр убеждён, что наша страна вполне может закупать картофель, томаты и огурцы в Белоруссии, а не в Турции.

Ранее сообщалось, что Турция "не рассердилась" на РФ за прекращение зерновой сделки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Экспорт из России в Турцию 2023: 6 товаров
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Обвиняемый в убийстве 11-летнего мальчика в Москве признал свою вину

На квартире подозреваемого обнаружили улики.

Найден подозреваемый в убийстве 11-летнего ребёнка на юге Москвы
Лайма Вайкуле отказалась платить Пугачёвой и Галкину* за выступление на фестивале "Рандеву"
Поступок Галкина* и Пугачёвой шокировал Лайму Вайкуле
Россия накрыла Одессу и Кировоград, чтобы взять Купянск
БПЛА упал на крышу детского лагеря "Солнечный городок" в Москве
ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев В Казахстане изобрели "цифровой алкоголь": расслабление без вреда для здоровья Анастасия Жукова
"Гробуют в каждом доме": Newsweek назвал реальные потери ВСУ чудовищными
Какие возможности откроются ВС РФ после того, как ВСУ сдались на запорожском направлении?
TopWar: в скорой войне на море РФ будет топить флот НАТО и "корыта" Киева
TopWar: в скорой войне на море РФ будет топить флот НАТО и "корыта" Киева
Последние материалы
Чем грозит езда на автомобиле с непрогретой коробкой передач
Чеснок лучше всего разжижает кровь и помогает сосудам
Садальского возмутила помощь Турции со стороны России
8 растений, которые будут цвести независимо от обстоятельств
Врач-диетолог Джутова рассказала о полезных свойствах бананов
В Кремле прокомментировали заявления Елены Исинбаевой
Врач-терапевт рассказала, какие симптомы говорят о нехватке витаминов
США не готовы вывозить зерно с Украины на судах под своим флагом
Nature: Людей, у которых нет симптомов COVID-19, объединяет общая черта
Титулованная королева красоты из Томска едва не стала инвалидом из-за врачебной ошибки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников