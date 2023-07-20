Садальского возмутила помощь Турции со стороны России

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Станислав Садальский считает, что Турции должна помогать не Россия, а страны НАТО.

Фото: РБК

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" уверен, что политика России по отношению к Турции выглядит "беспомощно и бездарно".

"Когда удары возмездия прилетят к Эрдогану?!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Артисту не понравилось то, что РФ отправила в Турцию два самолёта для тушения пожара. Он считает, что Россия в ответ на свою помощь получает "разную гадость".

"Пусть бы стране НАТО помогало НАТО. Или ЕС, куда так стремятся турки", — выразил своё мнение Садальский.

Актёр убеждён, что наша страна вполне может закупать картофель, томаты и огурцы в Белоруссии, а не в Турции.

Ранее сообщалось, что Турция "не рассердилась" на РФ за прекращение зерновой сделки.

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