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Любовь Степушова

Китай и Турция "не рассердились" на Россию за прекращение зерновой сделки

5:05
Мир

Главные потребители украинского зерна — Китай и Турция — отреагировали на прекращение зерновой сделки совсем не так, как ожидали на Западе и Украине.

Китай и Турция "не рассердились" на Россию за прекращение зерновой сделки
Фото: ©Shutterstock/Fotodom

Китай не заметил потери украинского зерна

Накануне закрытия зерновой сделки западные СМИ разразились предупреждениями о том, что Россия этим "рассердит" своих союзников — Китай и Турцию.

"Вопрос об экспорте зерна вносит раскол между Россией и Китаем" — пишет в DW Александр Гёрлах. Пекин как главный потребитель украинского зерна выступал за продление сделки, пишет журналист, однако Россия не учла важнейшие "озабоченности" Китая:

  • не может самостоятельно обеспечить своё население продовольствием и вынужден ввозить зерно из-за рубежа;
  • испытает повышение цен на продукты питания;
  • неуступчивость Москвы подорвёт веру в "мягкую силу" Китая в странах Африки, которые рассчитывали, что Пекин "поможет предотвратить угрозу голода на континенте, повлияв на Москву с целью сохранения украинских поставок".

На самом деле Пекин призывал продлить сделку не в нынешнем виде, а в пакетном, то есть с учётом интересов РФ.

Китайская Global Times отметила, что повышение цен окажет лишь ограниченное влияние на Китай и не будет угрожать продовольственной безопасности, поскольку Украина не является крупным поставщиком зерна в Китай. 

Президент Украины Владимир Зеленский попытался надавить на китайцев, заявив, что в Одессе "сгорели 60 тысяч тонн зерна, предназначенные для Китая". Однако это явно пропагандистский ход, так как специалисты "Инфраньюс" утверждают, что:

  1. Горение 60 тысяч тонн зерна не может пройти незамеченным и было бы видно за сотню километров.
  2. Китай покупает зерно с оплатой и поставкой в своем порту Шанхай (FOB — товар должны привезти в порт назначения). Поэтому сгореть за пределами Китая оно не могло, так как не было китайским.

Скорее всего, заявление Зеленского — это попытка замаскировать коррупцию на складах.

Турецкие помидоры — наше всё

На Западе считалось, что Реджеп Эрдоган обидится и лишит Москву своей лояльности по многим "чувствительным для РФ вопросам". Президент Турции действительно нажимал на "друга Путина" сильно. По информации AFP, даже анонсировал согласие российского президента на продление сделки.

Учитывая это, Зеленский после её отмены заявил, что Украина, ООН и Турция совместно, без РФ, смогут "обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов".

Однако Турция не согласилась, а Эрдоган заявил, что об всём договорится с Владимиром Путиным

"Я верю, что мой друг Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжал функционировать, и я проведу переговоры с Путиным, как только вернусь из турне (по странам Персидского залива)", — заявил он.

Заметим, что результате этого турне Анкара получит $100 млрд кредитов. И ещё $10 млрд от МВФ.

А из России Турция получила увеличение квоты на поставку турецких томатов до 500 тыс. тонн, заявил Минсельхоз.  Это — адресная поддержка турецких фермеров, что очень важно. Кроме того, два самолёта-амфибии Бе-200ЧС вылетели в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров, а на уровне МИД двух стран обговаривается закупка этих самолётов. Так что Турция внакладе не останется.

Больше жёсткости — больше уважения

Ничего страшного в союзном лагере не произошло после отказа Москвы от зерновой сделки. Наоборот: РФ, перестав спонсировать киевский режим, подняв цены на зерновом рынке, получила уважение союзников за твёрдость позиции и умение её отстаивать.

Жёсткость Москвы в отстаивании своих интересов сыграет роль в дальнейшем положительном для РФ разрешении украинского кризиса за столом переговоров.

Из почти 33 млн тонн отправленного украинского зерна за время действия зерновой сделки 8 млн тонн ушло в Китай, свидетельствуют опубликованные данные ООН. За счёт Китая основными покупателями зерна, кукурузы и другой украинской продукции были азиатские страны — суммарно 16,1 млн тонн. В том числе Турция, которая идет на третьем месте в общем списке. На втором месте за Азией следуют страны ЕС — 12,8 млн тонн. В первой пятёрке по закупкам из Украины — Испания, Италия и Нидерланды. Африканские страны — которые, как заявлялось, должны были стать основными реципиентами зерновой сделки, — гораздо ниже в списке. Суммарно они закупили только 4 млн тонн.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы китай турция реджеп эрдоган владимир путин
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