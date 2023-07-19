Передача активов Российской Федерации Украине в одностороннем порядке повлечёт за собой множество проблем, пишут корреспонденты информагентства Bloomberg.
"Прямая конфискация политически чревата, — говорится в публикации. — Его будут оспаривать такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, ни одна из которых не поддержала ноябрьскую резолюцию ООН".
Приступая к использованию замороженных активов РФ, Европа и Соединённые Штаты рискуют попрать нормы глобальной торговой системы и современной экономики. Правительства других государств получат при этом стимул для принятия мер, потенциально вредящим интересам коллективного Запада, резюмировали иностранные обозреватели.
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