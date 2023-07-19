Марокко планирует купить у России усовершенствованные электроавтобусы, а также построить заводы по их сборке. Такую информацию передал замглавы Российско-марокканского делового совета Ража Шафик Эль Али.
"Их интересуют российские электробусы. В Марокко есть наработки для того, чтобы Россия включилась в такие проекты. Страна могла бы не только закупать электробусы, но и строить их у себя по российским технологиям и с использованием российских запчастей".
Напомним, ранее правительство Марокко выразила заинтересованность в развитии российского Северного морского пути. Африканская страна предлагает провести взаимовыгодный экспорт на территорию Сахалина: их экзотические фрукты и иные продукты питания в обмен на рыбный товар.
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