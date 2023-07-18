Французская счётная палата обнародовала сумму расходов на содержание жены Макрона

Французская счётная палата обнародовала данные, касающиеся расходов на содержание Брижит Макрон, супруги французского президента.

Фото: hca.twimg.com

Стало известно, что содержание супруги Эммануэля Макрона обошлось Елисейскому дворцу в 2022 году в 315 тысяч евро, причём в эту сумму не входят услуги парикмахеров, визажистов, дизайнеров и стоимость нарядов первой леди. По информации телеканала BFMTV, большинство своих нарядов Брижит Макрон получает от модных домов на безвозмездной основе, например, её постоянно, ещё с начала президентской кампании 2017 года, одевает бренд Louis Vuitton.

В счётной палате пояснили, что супруга президента обязана сопровождать его на международных мероприятиях и официальных приёмах, проходящих в Елисейском дворце. Также ей нужно встречаться с простыми французами и участвовать в различных национальных проектах культурного и социального характера.

В ведомстве пояснили, что больше всего средств было потрачено на поездки супруги Макрона — их в 2022 году было 30, из них 14 — зарубежных, и 16 внутренних.

У Брижит Макрон есть четыре помощника, чья зарплата также входит в указанную сумму.

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