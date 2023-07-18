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Французская счётная палата обнародовала сумму расходов на содержание жены Макрона

Мир

Французская счётная палата обнародовала данные, касающиеся расходов на содержание Брижит Макрон, супруги французского президента.

Французская счётная палата обнародовала сумму расходов на содержание жены Макрона
Фото: hca.twimg.com

Стало известно, что содержание супруги Эммануэля Макрона обошлось Елисейскому дворцу в 2022 году в 315 тысяч евро, причём в эту сумму не входят услуги парикмахеров, визажистов, дизайнеров и стоимость нарядов первой леди. По информации телеканала BFMTV, большинство своих нарядов Брижит Макрон получает от модных домов на безвозмездной основе, например, её постоянно, ещё с начала президентской кампании 2017 года, одевает бренд Louis Vuitton.

В счётной палате пояснили, что супруга президента обязана сопровождать его на международных мероприятиях и официальных приёмах, проходящих в Елисейском дворце. Также ей нужно встречаться с простыми французами и участвовать в различных национальных проектах культурного и социального характера.

В ведомстве пояснили, что больше всего средств было потрачено на поездки супруги Макрона — их в 2022 году было 30, из них 14 — зарубежных, и 16 внутренних.

У Брижит Макрон есть четыре помощника, чья зарплата также входит в указанную сумму.

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Историк Моды о Гардеробе Брижит Макрон
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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