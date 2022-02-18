Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит обратилась в суд с иском в отношении двух женщин, которые распространяли в интернете фейки о том, что она является трансгендером, сообщает агентство Франс Пресс.
Первые слушания по этому делу начнутся в середине июня.
В начале года Брижит Макрон рассказала, что недоброжелатели распространили в интернете ложные сведения о её трансгендерности и отредактировали её генеалогическое древо в Сети.
Ранее стало известно, что жена французского президента намерена подать жалобу на злоумышленников, которые распространяли фейковую информацию о том, что он она была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (девичья фамилия Брижит) и сделала операцию по смене пола.
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