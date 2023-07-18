Французский канал LCI: если РФ начнёт побеждать, Польша введет войска на Украину в этом году

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Польские власти внимательно смотрят за ходом контрнаступления ВСУ, чтобы вмешаться в украинский конфликт, если Россия начнёт одерживать верх, заявил ведущий французского новостного телеканала LCI.

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По его словам, к вторжению на территорию Украины в Польше готовится первая дивизия, в состав которой войдут поляки, граждане прибалтийских стран и некоторое количество украинцев. Пересечь границу это подразделение может уже в 2023 году.

"Анонимные источники французских экспертов в польском правительстве сообщают, что сейчас Варшава ждёт окончательного результата "контрнаступа" и ответного наступления ВС РФ", — цитирует французского ведущего издание "Русская весна".

Варшава уверена, что русские должны быть остановлены на Украине, иначе боевые действия начнутся в Прибалтике, Польше, Молдавии и Грузии.

Ранее американский аналитик пришёл к выводу, что Киев обманули на саммите НАТО в Вильнюсе, что приведёт к уничтожению Незалежной.