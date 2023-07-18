Желание президента Украины Владимира Зеленского полностью захватить все новые российские территории, включая полуостров Крым, абсолютно несбыточно, заявил американский обозреватель Джейми Деттмер.
Это прекрасно понимают в Европе и США, потому всё новые и новые требования Киева о поставках вооружений вызывают раздражение у западных политиков и обывателей.
"Зеленский и его помощники громогласно исключают компромиссы по поводу территорий или их суверенитета, но Запад удовлетворится частичной победой", — написал Деттмер в издании Politico.
Он добавил, что украинский лидер ошибается насчёт общественного настроения в Европе: антироссийские санкции увеличили инфляцию и ухудшили условия для жизни, потому обычные граждане и бизнес больше беспокоятся о собственном выживании.
В конце концов, отметил обозреватель, западные страны потеряют терпение и заставят Зеленского пойти на переговоры с Москвой.
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