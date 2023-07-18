Politico: Запад устал от бескомпромиссного Зеленского и заставит Украину пойти на переговоры

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Желание президента Украины Владимира Зеленского полностью захватить все новые российские территории, включая полуостров Крым, абсолютно несбыточно, заявил американский обозреватель Джейми Деттмер.

Фото: patriot-donetsk.ru

Это прекрасно понимают в Европе и США, потому всё новые и новые требования Киева о поставках вооружений вызывают раздражение у западных политиков и обывателей.

"Зеленский и его помощники громогласно исключают компромиссы по поводу территорий или их суверенитета, но Запад удовлетворится частичной победой", — написал Деттмер в издании Politico.

Он добавил, что украинский лидер ошибается насчёт общественного настроения в Европе: антироссийские санкции увеличили инфляцию и ухудшили условия для жизни, потому обычные граждане и бизнес больше беспокоятся о собственном выживании.

В конце концов, отметил обозреватель, западные страны потеряют терпение и заставят Зеленского пойти на переговоры с Москвой.