Военный эксперт Алексей Леонков считает, что за терактом на Крымском мосту стоит Великобритания, а конкретнее — британская разведывательная служба MI6. Именно она реализовала диверсию совместно с украинскими спецслужбами, пишет "Царьград".
Эксперт напомнил, что именно британские специалисты занимались обучением украинских военных.
"Британцы обучали украинских специалистов. И в том числе руководили этой операцией. Скорее всего, беспилотники запускались с гражданского судна, которое было под каким-то непримечательным флагом. Управляли беспилотниками, скорее всего, украинцы. Но без британцев здесь обойтись не могло", — сказал Леонков.
Эксперт добавил, что обломки, которые были обнаружены на месте атаки, очень похожи на остатки дронов, использовавшихся для атаки на бухту Севастополя. Вдобавок к ним на месте происшествия были найдены обломки гидроциклов, которые благодаря своего объёму могли нести больше взрывчатки.
Эти детали и позволяют думать, что атака на Крымский мост была проведена украинцами, которыми руководили британские специалисты, повторил Леонков.
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