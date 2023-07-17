"Царьград": Леонков не сомневается, что за терактом на Крымском мосту стоит Британия

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Военный эксперт Алексей Леонков считает, что за терактом на Крымском мосту стоит Великобритания, а конкретнее — британская разведывательная служба MI6. Именно она реализовала диверсию совместно с украинскими спецслужбами, пишет "Царьград".

Фото: Pixabay.com

Эксперт напомнил, что именно британские специалисты занимались обучением украинских военных.

"Британцы обучали украинских специалистов. И в том числе руководили этой операцией. Скорее всего, беспилотники запускались с гражданского судна, которое было под каким-то непримечательным флагом. Управляли беспилотниками, скорее всего, украинцы. Но без британцев здесь обойтись не могло", — сказал Леонков.

Эксперт добавил, что обломки, которые были обнаружены на месте атаки, очень похожи на остатки дронов, использовавшихся для атаки на бухту Севастополя. Вдобавок к ним на месте происшествия были найдены обломки гидроциклов, которые благодаря своего объёму могли нести больше взрывчатки.

Эти детали и позволяют думать, что атака на Крымский мост была проведена украинцами, которыми руководили британские специалисты, повторил Леонков.

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