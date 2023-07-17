Скотт Риттер рассказал, когда ВСУ потерпят окончательное поражение

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Полный разгром ждёт ВСУ уже к концу текущего лета. Такой прогноз сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Фото: topwar.ru

Бывший разведчик уверен, что уже сейчас наблюдаются все предпосылки к тому, чтобы его слова стали реальностью.

"Я все еще полагаю, что Украина буквально потеряет способность проводить крупномасштабные военные действия к концу лета, началу осени. Они на верном пути к этому", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Американский военный напомнил слова президента США Джо Байдена, заявившего, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, по причине чего Вашингтон и принял решение о поставке Киеву кассетных снарядов.

Однако Риттер уверен, что ВСУ это не спасёт, и они, без должного количества боеприпасов и теряющие ежедневно огромное количество бойцов, скоро будут полностью разгромлены.