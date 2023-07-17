Песков сообщил об обеспечении безопасности туризма в Крыму

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир

Вопрос безопасности туристической сферы в Крыму постоянно находится в центре внимания властей, постоянно вводятся новые, всё более совершенные меры, поэтому необходимости в дополнительных шагах в этом отношении нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Фото: By Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45690209

Песков напомнил журналистам, что сейчас в силу летнего сезона Крым туристически загружен, много людей, образуются очереди, и поэтому приоритетной задачей властей является обеспечение безопасности граждан.

"Это потребует дальше от всех нас собранности и мер дополнительной работы. О каких-то иных мерах в настоящий момент разговор не велся", — добавил Песков в разговоре с журналистами.

Представитель Кремля добавил, что Москве известны организаторы теракта на Крымском мосту и причины, которыми они руководствовались.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.