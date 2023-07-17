Вопрос безопасности туристической сферы в Крыму постоянно находится в центре внимания властей, постоянно вводятся новые, всё более совершенные меры, поэтому необходимости в дополнительных шагах в этом отношении нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков напомнил журналистам, что сейчас в силу летнего сезона Крым туристически загружен, много людей, образуются очереди, и поэтому приоритетной задачей властей является обеспечение безопасности граждан.
"Это потребует дальше от всех нас собранности и мер дополнительной работы. О каких-то иных мерах в настоящий момент разговор не велся", — добавил Песков в разговоре с журналистами.
Представитель Кремля добавил, что Москве известны организаторы теракта на Крымском мосту и причины, которыми они руководствовались.
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