В восьми областях Украины, в том числе в Киевской, объявлена воздушная тревога

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На территории восьми украинских регионов, в том числе в Киевской области, объявили воздушную тревогу.

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины, сирены звучат в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской и Киевской областях. Отмечается, что тревога была объявлена 17 июля примерно в 10:15 (время совпадает с московским).

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