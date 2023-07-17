На территории восьми украинских регионов, в том числе в Киевской области, объявили воздушную тревогу.
Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины, сирены звучат в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской и Киевской областях. Отмечается, что тревога была объявлена 17 июля примерно в 10:15 (время совпадает с московским).
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов, комментируя ЧП на мосту, напомнил об обещании министра обороны РФ Сергея Шойгу наносить удары по центрам принятия преступных решений на Украине.
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