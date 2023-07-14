Экс-разведчик ВС США Риттер рассказал о единственном шаге, который может сделать Зеленский

Завершением противостояния с Россией должна стать гибель украинского лидера Владимира Зеленского. В этом уверен экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

Американский военный считает, что Зеленский зашёл "слишком далеко", тем самым не оставив себе иного выхода из сложившейся ситуации.

"Он не сможет добиться мира с Россией, он слишком далеко зашел. Единственное, что он может теперь сделать — это погибнуть", — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Maverick Multimedia.

Судьба Зеленского предрешена, ведь он проигнорировал все шансы на разрешение конфликта дипломатическим способом. Риттер напомнил, что Россия сделает всё, чтобы киевский режим прекратил своё существование. Бывший разведчик полагает, что Зеленский догадывается о том, что его ждёт.

"Для Зеленского это тревожный звоночек. Я думаю, он это знает", — добавил Риттер.