После саммита НАТО в Вильнюсе Украина стремительно приближается к коллапсу. В этом уверен экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
"После Вильнюса у Украины должно быть понимание, что все, что она из себя представляет — это мясо для мясорубки. Если вы украинец, для вас это ужасная, деморализующая правда", — сказал Риттер в разговоре с журналистом Гарландом Никсоном в его блоге на YouTube.
Бывший разведчик уверен, что Украина совсем скоро приблизится к "моменту своего коллапса".
А саммит НАТО по Украине, прошедший в Вильнюсе, — это, по мнению американского военного, своего рода катализатор прекращения существования Украины.
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Американская делегация на саммите в Вильнюсе была в ярости от заявления Зеленского, заявили журналисты.