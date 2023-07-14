Власти Киева запретили песни на русском языке в публичных местах

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Киевский городской совет принял решение о запрете публичного исполнения музыки и демонстрации книг на русском языке. Ограничения касаются также проведения концертов и предоставления культурно-образовательных услуг. Соответствующее сообщение опубликовала городская администрация.

Фото: artfile.ru

"Это книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыка, художественные промыслы, театр и цирк, концерты и культурно-образовательные услуги", — заявил глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодёжи и спорта Украины Вадим Васильчук.

С 2014 года в Киеве ведётся политика по вытеснению русского языка, а с февраля прошлого года эти процессы были усилены.

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