Политолог Сергей Марков объяснил причину конфликта между Россией и Ираном.
Марков рассказал о трещине в отношениях РФ и Ирана.
"Назревает конфликт России и Ирана", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что недовольство Тегерана вызвало решение России подписать с арабскими странами резолюцию о мирном разрешении территориального спора по поводу островов в Ормузском проливе, которые власти Ирана считают своими.
Посол России вынужден был дать объяснение представителям Ирана. Иранские СМИ призывают пересмотреть отношения с РФ.
Марков напомнил, что сотрудничество с Тегераном выгодно России, так как в нашей стране, по словам политолога, не далали БПЛА.
"Восток — дело тонкое", — объяснил политический эксперт.
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