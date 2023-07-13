Марков: Назревает конфликт России и Ирана

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Политолог Сергей Марков объяснил причину конфликта между Россией и Ираном.

Фото: РИА Новости

Марков рассказал о трещине в отношениях РФ и Ирана.

"Назревает конфликт России и Ирана", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что недовольство Тегерана вызвало решение России подписать с арабскими странами резолюцию о мирном разрешении территориального спора по поводу островов в Ормузском проливе, которые власти Ирана считают своими.

Посол России вынужден был дать объяснение представителям Ирана. Иранские СМИ призывают пересмотреть отношения с РФ.

Марков напомнил, что сотрудничество с Тегераном выгодно России, так как в нашей стране, по словам политолога, не далали БПЛА.

"Восток — дело тонкое", — объяснил политический эксперт.

Ранее сообщалось Саудовская Аравия предложила США сделку по налаживанию дипломатических отношений с Израилем.

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