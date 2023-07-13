Депутат Журавлёв: в НАТО выдвинули Зеленскому условия для вступления, которых он не понимает

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Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлёв оценил перспективы вступления Украины в НАТО.

Фото: Телеграм

По мнению парламентария, в обозримом будущем Киев точно не станет членом Альянса, потому что украинским властям были выдвинуты условия по вступлению в НАТО, смысл которых не может понять даже сам президент Владимир Зеленский.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что по итогам саммита НАТО был утверждён план многолетней поддержки Украины, призванный помочь ей достичь совместимости с Альянсом. Помимо этого была анонсирована отмена условия реализации плана шагов по вступлению, что должно сократить процесс получения членства в Альянсе до одного этапа вместо двух.

Депутат обратил внимание, что Киев и в этот раз не получил ничего, кроме обещаний. Мало того — украинским властям придётся выполнить некие условия по вступлению, которым им совершенно не ясны.

"Это уже даже не смешно: Украина получила план и отмену плана — можно, в принципе, отмечать это событие на Майдане Незалежности. Другое дело, что дальше обещаний и на этот раз ничего не продвинулось. Киев должен выполнить условия, только даже Зеленскому не понятно, какие именно", — отметил Журавлёв в беседе с РИА Новости.

Парламентарий добавил, что в Альянсе прекрасно сознают, что когда закончатся боевые действия, вступать в НАТО уже будет некому, потому что Украина к тому моменту уже прекратит своё существование.