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Долгов: Эрдоган ведёт двойную игру в интересах Турции на фоне противостояния Запада и РФ

1:59
Мир

Позицию Турции начали называть антироссийской, но Анкара никогда не была надёжным партнёром Москвы, поскольку всегда действовала в своих интересах. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Борис Долгов.

Долгов: Эрдоган ведёт двойную игру в интересах Турции на фоне противостояния Запада и РФ
Фото: Altan Gocher/ZUMAPRESS.com

Доктор исторических наук отметил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, с одной стороны, не поддерживает антироссийские санкции и русофобскую кампанию США, а с другой — выдаёт боевиков "Азова"* киевскому режиму и поставляет оружие Украине.

"Это такая игра или позиция Турции в отношении Москвы на фоне противостояния Запада и РФ. Анкара продвигает свои интересы во всех регионах, куда распространяются её амбиции. Затяжной характер украинского конфликта и нахождение армии РФ в состоянии обороны тоже повлияли на турецкую позицию. Важно помнить, что Турция до сих пор не признала воссоединение Крыма с РФ. Анкара никогда не была ни союзником, ни надёжным партнёром России и других стран", — подчеркнул Долгов.

Он добавил, что у Москвы есть рычаги воздействия на Эрдогана. Речь идёт об экономическом сотрудничестве, строительстве атомной станции в Турции, нефтегазовом хабе, туризме и бизнесе, уточнил эксперт.

Историк убеждён: Эрдоган попытается сыграть роль посредника в украинском конфликте, ведь он желает "что-то получить" в результате переговоров.

Ранее стало известно, что Турция дала согласие на вхождение Швеции в состав НАТО. Кроме того, Эрдоган вернул на Украину сдавшихся в Мариуполе командиров нацбатальона "Азов"*.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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