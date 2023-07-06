Белорусский лидер Александр Лукашенко предрёк скорое изменение ситуации в зоне украинского конфликта.
По его мнению, к осени может возобновиться переговорный процесс между Москвой и Киевом.
"Может, не в сентябре, чуть позже. Не хочу выдавать какую-то информацию, но об этом уже говорят европейцы", — приводит комментарий Лукашенко его пресс-служба.
Он добавил, что власти Франции и Германии заинтересованы в мирном урегулировании конфликта. Как пояснил глава Белоруссии, Европа столкнулась с большими материальными потерями из-за боевых действий на Украине.
Ранее Лукашенко заявил, что спецоперация не станет причиной для использования ядерного оружия. Оно может быть применено только в случае вторжения НАТО в Россию или Белоруссию, уточнил политик.
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