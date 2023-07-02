Breitbart: американцы отреагировали на жалобы Залужного фразой "бери ружьё, иди на фронт"

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что причина затяжного контрнаступления Украины состоит в отсутствии западных истребителей. Также он подчеркнул, что его "бесят" комментарии о слишком медленном продвижении армии. Однако читатели американского портала Breitbart не оценили жалобы украинского генерала и указали, что стратегическое преимущество на стороне России.

"Разве Владимир Зеленский не убеждал нас, что через его весеннее контрнаступление Украина вернёт все территории, которые сейчас контролирует Россия? Ой, не получилось! Теперь ему надо ещё больше миллиардов (или лучше даже триллионов) долларов", — отметили пользователи Сети.

Комментаторы призвали Залужного смириться с поражением и прекратить продавать западное оружие на чёрном рынке. Американцы отметили, что ни у США, ни у Европы нет столько вооружения, чтобы сравнять силу России и Украины. Более того, Москва может обратиться за помощью к Китаю, Северной Кореи и Ирану, напомнили в Сети.

"От украинских вооружённых сил почти ничего не осталось. Они уже начали забирать в армию 60-летних и 15-летних — прямо с улиц, под дулом автомата. В конфликте уже погибло от 250 до 350 тысяч украинцев. Полагаю, к августу Россия положит этому конец", — добавили читатели.

Пользователь Сети под ником FireAnt призвал Залужного "заткнуться", взять оружие в руки и отправиться на фронт.

"Разговоры бесполезны, пока говорящий сидит в бункере в полной безопасности за много километров от зоны боевых действий", — подчеркнул он.