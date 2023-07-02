Помимо наземных внутренних ведомств Франции будут использованы беспилотники для осуществления контроля и наблюдения за порядком в Париже и пригородах страны. Префектура полиции французской столицы дала одобрение.
"Распоряжение префектуры разрешает съёмку, запись и передачу изображений с помощью дронов в Париже, некоторых коммунах".
Отмечается, что разрешение будет длиться с 19:00 мск 2 июля до 07:00 мск понедельника, 3 июля.
Напомним, ранее пресс-служба МВД Франции сообщила о задержании более 719 человек за проводимые беспорядки и варварство.
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