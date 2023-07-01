Американская журналистка Натали Моррис раскритиковала президента Владимира Зеленского за бесполезные предложения, которые не связаны с конфликтом на Украине. Об этом она заявила в эфире программы Redacted News.
Она заявила, что его инициатива по ускорению легализации лекарств на основе каннабиса не решает основной проблемы — урегулирование конфликта на востоке Украины. Моррис считает, что президент должен остановить боевые действия и начать настоящий переговорный процесс, чтобы прекратить страдания, стресс и травмы граждан. Однако она напомнила, что Зеленский на законодательном уровне запретил ведение любых переговоров с Москвой.
Моррис с сарказмом сказала, что легализация медицинского каннабиса может привести к миру, только если под "миром" Зеленский понимает нахождение под кайфом.
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