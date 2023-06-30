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Читатели La Repubblica прокомментировали слова Зеленского о марихуане: "Это ненормально"

2:19
Мир

Украинский президент Владимир Зеленский предложил две необычные идеи для своей страны после конфликта. Он выступил за легализацию медицинской марихуаны и предложил обязать государственных служащих знать английский язык. Эти предложения вызвали критику и насмешки в социальных сетях и среди читателей газеты La Repubblica.

Легализация медицинской марихуаны становится всё более популярной в разных странах, так как она может облегчать симптомы некоторых заболеваний. Однако это предложение Зеленского вызвало негативные комментарии, связанные со слухами о его наркотической зависимости и предполагаемыми проблемами Зеленского.

"Теперь вместе с оружием ему отправят марихуану. Но это ведь ненормально…." — уверен комментатор с ником Gioanna.

"Этот кокаиновый наркоман должен быть казнён. Он продал пахотные земли американским компаниям, а также государственным фирмам. Теперь он грабит культурное наследие, вывозя древние иконы из церквей и соборов", — заявил Elia1.

"Вообще-то мы и так знали, что ты — наркоман. Только газета Repubblica не имела полной информации по этому вопросу", — написал LuZiano.

"Скоро благодаря дяде Зеленскому производство кокаина станет основой экономики Украины", — написал Besouro Kangal.

Требование обязательного знания английского языка для государственных служащих также вызвало разногласия. Некоторые читатели считают, что это проявление американизации или западной оккупации Украины.

"Я изучаю Ганди. Мне странно слышать: "обязательный английский для всех". Учитывая, что проповедовавший "ненасилие" Махатма Ганди учил сохранять свой собственный язык, а не перенимать полностью язык тех, кому мы подчиняемся", — обратил внимание Silvia.

"Он хочет "американизировать" Украину. Сразу понятно, кто на самом деле главный", — написал Samuele Buglione.

"Колония везде и во всём", — прокомментировал Ariel Lion.

Были и другие комментарии, не имеющие прямого отношения к самим предложениям Зеленского, но выражающие недовольство его политикой в целом.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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