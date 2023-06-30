Учёные смоделировали гипотетическую ядерную войну между США и Россией

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир

Исследователи из некоммерческой организации Future of Life Institute смоделировали предполагаемый ядерный конфликт между США и Россией.

Последствия ядерной войны между США и Россией

В случае атаки одной стороны другая немедленно нанесёт ответный удар. Согласно прогнозам учёных, американцы применят баллистические ракеты, которые установлены на подводных лодках в Норвегии через 10 минут после удара со стороны Москвы. Российские снаряды способны прилететь в США с севера Канады также через несколько минут после атаки.

Учёные убеждены, что первые удары будут нанесены по электросетям, командным центрам и пусковым ядерным установкам. После этого Землю окутает огненный ветер, который сожжёт всё на своём пути. Затем чёрный дым поднимется выше облаков, и наступит "ядерная зима". Средняя температура в городах упадёт на 40 градусов, а в сельской местности — на 20. Более пяти миллиардов человек могут умереть от голода.