Экс-президента Казахстана Назарбаева лишили статуса попечителя учебных заведений имени себя

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Бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева продолжают лишать всевозможных привилегий. С него сняли пожизненный статус попечителя школ, университета и фонда, названных его именем, сообщает издание EADaily.

Фото: kremlin.ru

Накануне депутатами Сената были внесены изменения и дополнения в законы о государственных наградах, соцобеспечении и образовании.

"Предусмотрены поправки по определению полномочий Главы государства по созданию высшего попечительского совета автономных организаций образования", — гласит заключение Сената.

Отныне главой высшего попечительского совета "Университета Назарбаева", "Интеллектуальных школ Назарбаева" и "Фонда Назарбаева" является не бывший глава государства, а действующий президент или назначенный им представитель.