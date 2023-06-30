Бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева продолжают лишать всевозможных привилегий. С него сняли пожизненный статус попечителя школ, университета и фонда, названных его именем, сообщает издание EADaily.
Накануне депутатами Сената были внесены изменения и дополнения в законы о государственных наградах, соцобеспечении и образовании.
"Предусмотрены поправки по определению полномочий Главы государства по созданию высшего попечительского совета автономных организаций образования", — гласит заключение Сената.
Отныне главой высшего попечительского совета "Университета Назарбаева", "Интеллектуальных школ Назарбаева" и "Фонда Назарбаева" является не бывший глава государства, а действующий президент или назначенный им представитель.
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