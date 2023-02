Токаев отобрал у Назарбаева все привилегии и статус лидера нации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который признаёт утратившим силу нормативный акт о первом президенте республики и лидере нации Нурсултане Назарбаеве.

В июне прошлого года в Казахстане были внесены изменения в конституцию страны. Казахи поддержали соответствующую инициативу на референдуме. В итоге из статьи 46 убрали пункт о том, что конституция определяет статус и полномочия первого президента. Также из главного свода законов было удалено имя Назарбаева, который правил Казахстаном почти 30 лет и сложил полномочия в 2019 году.

Перед уходом Назарбаев принял закон о первом президенте, который наделил его рядом привилегий. Так, он мог пожизненно выступать перед нацией, обращаться к государственным органам. Кроме того, он имел право выступать перед парламентом страны.

В январе 2023 года казахский лидер выступил с речью, которую сравнили с выступлением Никиты Хрущёва на XX съезде КПСС, посвящённом развенчанию культа личности Сталина. По мнению Токаева, Назарбаев создал систему, из-за которой в стране произошла трагедия.