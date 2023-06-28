Байден выдал новый "перл" в публичном выступлении, отвечая на вопросы избирателей

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Джозеф Байден ответил на вопрос молодой афроамериканки и шокировал американцев.

Президент США снова удивил сограждан своим поведением. Байден очень дерзко ответил на вопрос темнокожей студентки.

Девушка пожаловалась на то, что её остановила полиция по пустяшному поводу и поинтересовалась у американского лидера, какой бы совет он дал бы ей, если бы она была его дочерью.

Не задумываясь, Байден тут же дал ответ. Он заявил, что если бы она была его дочерью и была белой, то полицейский не стал бы её останавливать.

Этот ответ главы США завирусился в Сети и стал предметом обсуждений в американском обществе.

В мире уже коллекционируют "перлы" Байдена, который отличается нестандартным поведением.

Ранее сообщалось, что Байден споткнулся и упал перед выпускниками Академии ВВС США в Колорадо.

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