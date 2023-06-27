Орбан призвал продлить запрет на импорт украинского зерна

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что власти страны поддерживают транзит зерна с Украины и выступают против его импорта. Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам встречи глав правительств Вышеградской четвёрки (Венгрия, Словакия, Чехия и Польша), прошедшей в Братиславе.

Глава венгерского правительства подчеркнул, что после окончания срока запрета на поставки зерна Еврокомиссией (15 сентября) Будапешт продолжит следовать данной политике.

По словам Орбана, импорт украинского зерна угрожает местным европейским производителям, поэтому запрет должен сохраняться.

Напомним, 2 мая Еврокомиссия ввела ограничение на свободное обращение украинского зерна в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии после того, как эти страны обязались отменить запрет на ввозу казанной продукции.