Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал условия, при которых Будапешт одобрит евроинтеграцию Украины. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.
Это произойдёт, когда киевский режим начнёт соблюдать требования Евросоюза об уважении прав национальных меньшинств, в том числе венгров в Закарпатье.
Министр подчеркнул, что власти Украины не выполняют требований Евросоюза об уважении прав национальных меньшинств. Дипломат сослался на доклад Венецианской комиссии при Совете Европы.
Сийярто отметил, что с нового учебного года школы, где обучаются нацменьшинства, лишили возможности работать в прежнем режиме.
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