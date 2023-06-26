Глава МИД Венгрии рассказал, когда Будапешт одобрит евроинтеграцию Украины

0:44 Your browser does not support the audio element. Мир

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал условия, при которых Будапешт одобрит евроинтеграцию Украины. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

Это произойдёт, когда киевский режим начнёт соблюдать требования Евросоюза об уважении прав национальных меньшинств, в том числе венгров в Закарпатье.

Министр подчеркнул, что власти Украины не выполняют требований Евросоюза об уважении прав национальных меньшинств. Дипломат сослался на доклад Венецианской комиссии при Совете Европы.

Сийярто отметил, что с нового учебного года школы, где обучаются нацменьшинства, лишили возможности работать в прежнем режиме.