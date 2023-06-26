Австралия выделит Украине $73,4 млн военной помощи

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Власти Австралии объявили о выделении Украине пакета военной помощи в размере $73,4 млн. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

Как отметил глава австралийского правительства Энтони Альбанезе, денежные средства пойдут на закупку боеприпасов и военного транспорта.

Пакет помощи включает в себя 70 боевых автомобилей, из них 14 специального назначения, по 28 бронированных автомобилей М113 и средних грузовиков MAN 40M, а также артиллерийские снаряды калибра 105 мм.

Таким образом, совокупная помощь Австралии киевскому режиму составила $527,7 млн.