Власти Австралии объявили о выделении Украине пакета военной помощи в размере $73,4 млн. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.
Как отметил глава австралийского правительства Энтони Альбанезе, денежные средства пойдут на закупку боеприпасов и военного транспорта.
Пакет помощи включает в себя 70 боевых автомобилей, из них 14 специального назначения, по 28 бронированных автомобилей М113 и средних грузовиков MAN 40M, а также артиллерийские снаряды калибра 105 мм.
Таким образом, совокупная помощь Австралии киевскому режиму составила $527,7 млн.
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