Направленная в Верховный суд Австралии апелляция России, которая была предложена с целью установления контроля земли, арендованной для российского посольства, была отклонена судьёй органом государственной власти.
"Судья Верховного суда Джейн Джагот отклонила апелляцию России о судебном запрете, который не позволил бы Содружеству наций войти на спорную землю, пока идёт какое-либо судебное разбирательство".
На данный момент неизвестно, чем закончится обсуждение этого вопроса в связи со сложившейся ситуацией как в России, так и в мире: юристы РФ не смогли получить надлежащих инструкций.
Стоит отметить, что ранее суд Австралии расторгнул договор на аренду участка под российское посольство, что вызвало недовольство со стороны дипмиссии РФ.
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