Верховный суд Австралии не разрешил России арендовать участок для посольства

0:51 Your browser does not support the audio element. Мир

Направленная в Верховный суд Австралии апелляция России, которая была предложена с целью установления контроля земли, арендованной для российского посольства, была отклонена судьёй органом государственной власти.

"Судья Верховного суда Джейн Джагот отклонила апелляцию России о судебном запрете, который не позволил бы Содружеству наций войти на спорную землю, пока идёт какое-либо судебное разбирательство".

На данный момент неизвестно, чем закончится обсуждение этого вопроса в связи со сложившейся ситуацией как в России, так и в мире: юристы РФ не смогли получить надлежащих инструкций.

Стоит отметить, что ранее суд Австралии расторгнул договор на аренду участка под российское посольство, что вызвало недовольство со стороны дипмиссии РФ.