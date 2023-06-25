Правительство Нидерландов выступило с призывом к соотечественникам в срочном порядке выехать из России и не возвращаться в страну в связи с "непредсказуемостью" ситуации. Соответствующее заявление было опубликовано сегодня на официальном портале МИД Нидерландов.
Внешнеполитическое ведомство акцентировало внимание на последних событиях в России и ужесточении режима безопасности в стране. МИД Нидерландов убедительно просит находящихся в РФ граждан быть максимально бдительными, а при выходе на улицу иметь при себе удостоверяющие личность документы.
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