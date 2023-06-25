Баку отверг инициативу Еревана о переговорах по правам армян в Карабахе

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Баку отверг инициативу Еревана о проведении переговоров на тему прав армян, проживающих в Карабахе.

Из сегодняшнего заявления пресс-службы азербайджанского МИД следует, что попытки Армении злоупотреблять проблемой безопасности и прав жителей армянского происхождения являются неприемлемыми.

Азербайджан настаивает на том, чтобы армянская сторона прекратила вмешиваться в процесс под различными предлогами и не препятствовала ему в деструктивном формате, пишет РИА Новости.