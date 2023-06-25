В Греции началось голосование на парламентских выборах

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В воскресенье, 25 июня, в Греции проходят парламентские выборы. Избирательные участки работают с семи утра до семи вечера, пишет информагентство ТАСС.

Первые официальные данные будут объявлены в 20:30 (мск). Об этом сообщили официальные представители МВД, несущие ответственность за организацию и проведение голосования.

Напомним, в Греции примерно 9,8 миллиона зарегистрированных избирателей. Они выбирают 300 политиков, которые войдут в однопалатный парламент. Участвовать в голосовании обязательно, однако, санкции в отношении не явившихся на участки власть не применяет.