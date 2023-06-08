Tez Tour: Греция нашла замену туристам из РФ, но скучает по русским

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Греческие курорты "соскучились" по российским туристам, заявил директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис. Несмотря на то что страна нашла "замену" гражданам из РФ, стране не хватает путешественников.

Фото: Вадим Савицкий

Ранее Греция прекратила авиасообщения с Россией, что повлияло на экономику страны.

"Несмотря на то, что отельеры компенсировали отсутствие россиян, местные сильно почувствовали их отсутствие. Здесь их ждут", — пояснил Харитидис РИА Новости.

По его словам, русские туристы интересовались не только пляжами и отелями, но и изучали историю Греции, ходили на экскурсии, шопинг.

Сейчас попасть в Грецию можно через третьи страны:

Турцию,

Сербию,

Кувейт,

Египет.

Однако такое путешествие "обходными путями" обойдётся гораздо дороже.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.